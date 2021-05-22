22.05.2021 (21:00)

В Москве завершился всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски ВС РФ

В российской столице завершился VII Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации.

Фестиваль проходил на сцене Центрального академического театра российской Армии в Москве, а также в войсковых частях и организациях военного ведомства.

Первое место заняли ансамбли песни и пляски Западного военного округа и Центрального военного округа. Второе место - ансамбли песни пляски Балтийского флота и Черноморского флота, третье - ансамбли Южного и Восточного военного округа.

Гран-при получил ансамбль песни и пляски Северного флота.

Победители в номинациях решением жюри были объединены в связи с тем, что конкурс не проводился в прошлом году из-за ковидных ограничений.

Как отметил на церемонии закрытия заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, конкурс был проведен на высочайшем организационном уровне.

«Очень важно, что конкурс ежегодно позволяет нам наглядно увидеть не только как крепнет мастерство военных артистов и развивается творческий потенциал военной культуры в целом, но и остро почувствовать свою личную глубокую связь с Родиной, любовь к своим близким», - отметил замминистра.

В конкурсе участвовало 12 военно-музыкальных коллективов военных округов, флотов, Воздушно-космических сил, родов войск ВС РФ, Железнодорожных войск.

Картаполов уточнил, что художественные руководители и артисты ансамблей готовились к конкурсу «без отрыва от производства», то есть продолжая представлять культурно-художественные программы для войск в районах учений, на полигонах, в местах выполнения боевых задач.



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