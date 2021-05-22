22.05.2021 (20:00)

Курсанты Московского ВОКУ стали лучшими в России на Всеармейской олимпиаде по военно-профессиональной подготовке

В Московском высшем общевойсковом командном училище начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил медали победителей команде курсантов Московского ВОКУ, ставших лучшими в абсолютном зачете на всеармейском этапе шестой Международной олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке.

«Эти состязания завершают цикл наших олимпиад 2021 года. Символично что именно кремлевцы принимали состязания по военно-профессиональной подготовке одному из ключевых элементов обучения будущих офицеров. Именно военно-профессиональной навыки определяют степень подготовленности офицера к выполнению задач по предназначению», - отметил на церемонии закрытия генерал полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что эта олимпиада является самой масштабным конкурсным мероприятием для курсантов и позволяет каждому участнику продемонстрировать уровень общевоенной, тактико-специальной, гуманитарной и спортивной подготовки, а также способность бороться с любом соперником.

«В этом году особенностью олимпиады стало расширение числа участников и команд и, в первую очередь, женских. На сегодняшний день в 18 вузах проходит подготовка будущих офицеров-женщин», - рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны России.

Заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил медали представительницам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, которые одержали победу в абсолютном зачёте среди команд девушек.

С 17 по 21 мая в рамках олимпиады более 230 курсантов в составе 39 команд, 7 из которых команды девушек-военнослужащих, прошли 12 испытаний по основным предметам боевой подготовки.

Конкурсные состязания прошли в четырех номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».

В соревнованиях по «Тактической и тактико-специальной подготовке победу одержали курсанты МосВОКУ, а среди девушек представительницы Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Лучшими в гуманитарных знания стали курсанты Военной академии РВСН, а среди девушек представительницы РГВВДКУ.

В номинации «Огневая подготовка» не было равных кремлевцам, а среди участниц лучше всех справились с конкурсными заданиями девушки - будущие офицеры-десантницы.

В соревнованиях по спортивной подготовке победу одержали снова представители Московского высшего общевойскового командного училища, а лучшими среди команд девушек стали участницы из Академии Военно-космической обороны г. Тверь.



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