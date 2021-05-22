22.05.2021 (19:30)

В парке «Патриот» завершился чемпионат ВС РФ по армейской тактической стрельбе

В многофункциональном огневом центре (МФОЦ) Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» завершился четвертый чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе.

В этом году в соревнованиях принимали участие более семидесяти команд от более двадцати органов военного управления, а также других силовых ведомств.

В программу соревнований вошла стрельба из штатного оружия из различных положений, метание ножа, метание саперной лопатки и элементы тактической медицины.

На плацу МФОЦ состоялась церемония закрытия чемпионата. Награды и кубки победителям вручил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Завершился чемпионат. Вы показали высокие результаты. Я надеюсь, что результаты, показанные вами, и обретенный опыт, позволят вам быть проводниками в своих подразделениях тактической стрельбы как предмета боевой подготовки. Я вас поздравляю с результатами и желаю всего самого наилучшего», – сказал он.

В общем зачете лучшими по итогам состязаний стали стрелки команды Воздушно-десантных войск. Второе место заняла команда Сухопутных войск. Третье место у команды Воздушно-космических сил.

Среди женских команд лучшей стала команда Восточного военного округа.

Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе проводится с 2018 года. В декабре 2019 года в России создана Федерация армейской тактической стрельбы (ФАТС). Ответственным за федерацию назначен заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Президентом ФАТСР избран начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.

За период 2018–2020 годов прошло 40 соревнований по армейской тактической стрельбе, среди которых 3 чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации.



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