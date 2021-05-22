22.05.2021 (19:00)

Оператор научной роты технополиса «ЭРА» победил в ежегодном конкурсе Минобороны России, став лучшим специалистом в Вооруженных Силах России

Оператор научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» ефрейтор Денис Андрианов завоевал первое место в номинации «Лучший специалист научной роты» ежегодного конкурса профессионального мастерства «Центр управления – 2021».

Борьба за звание лучшего специалиста научной роты проходила среди 480 участников. В номинации учитывались научные достижения военнослужащих по призыву за время службы в научных ротах.

Ефрейтор Денис Андрианов за время службы в военном иннограде принимал активное участие в научных исследованиях по направлению «Техническое зрение и распознавание образов», получил 3 патента на изобретения, 4 свидетельства на программы для ЭВМ, опубликовал более 20 научных статей, 3 из которых в международном журнале Scopus и 4 в сборниках высшей аттестационной комиссии.

В ходе торжественной церемонии награждения в Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного молодому ученому вручили грамоту и кубок победителя. В формате видеоконференцсвязи начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

генерал-полковник Михаил Мизинцев поздравил лауреатов и призеров конкурса.

Конкурс «Центр управления» прошел уже в седьмой раз. Его основная цель - стимулирование заинтересованности военнослужащих в повышении уровня профессиональной подготовки и в углублении своих военно-теоретических знаний, совершенствовании аналитических способностей, практических навыков выполнения специальных задач по обеспечению управления войсками в мирное и военное время, в любых условиях обстановки.

Справочно:

В Технополисе «ЭРА» проходят службу по призыву выпускники 81 высшего учебного заведения страны. Конкурс среди молодых ученых, претендующих на право служить в наукограде составляет 27 кандидатов на одно место, а оценочный показатель отобранных операторов превышает уровень 4,7 балла.



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