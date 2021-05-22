22.05.2021 (16:40)

Муромские понтонеры совершат уникальный речной переход до Волгограда, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны

Сегодня на набережной Мурома в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, дан старт уникальному переходу по внутренним водным путям до Волгограда. В нем принимают участие понтонные подразделения соединения центрального подчинения и отдельной инженерной бригады Западного военного округа.

В переходе будет задействовано более 70 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

В ходе месячного перехода каждое понтонное подразделение проведёт тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

Подразделения будут сплавляться по рекам Ока и Волга, трем водохранилищам (Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское), а также осуществят проход через 5 шлюзов. протяженность речного маршрута составит около 1800 км.

В состав речных экспедиций в каждом понтонном подразделении будут включены по два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном пароме будет представлены экспозиции средств инженерного вооружения, жилой паром оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

Ранее, 15 мая, из Уфы выдвинулось понтонное подразделение Центрального военного округа, которое встретится с коллегами из Мурома в районе Куйбышевского затона (Республика Татарстан) и продолжит совместное следование по речному пути к Волгограду. 1 июня из Каменска-Шахтинского навстречу понтонерам из Уфы и Мурома стартует понтонное подразделение Южного военного округа.

К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

На протяжении всего перехода личный состав понтонных подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в областных городах (Ульяновск, Самара, Саратов и др.), где примут участие в патриотических мероприятиях совместно с ВВПОД «Юнармия» и ветеранскими организациями, а также проведут экскурсии для всех посетителей на демонстрационных паромах.

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