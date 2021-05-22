22.05.2021 (18:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке с нештатными инструкторами спортивного клуба «Красная Звезда».
В ходе инструкторско-методических занятий начальник физической подготовки ОГРВ ПРРМ довел инструкторам требования безопасности и методику проведения занятий по военно-прикладным видам спорта согласно наставлению по физической подготовке.
На учебных точках личному составу наглядно продемонстрировали технику преодоления полосы препятствий, а также технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике и другим видам спорта с различным спортивным инвентарем.
В завершение инструкторско-методических занятий нештатные инструктора сдали зачеты по теоретической и практической части физической подготовки.