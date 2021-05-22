22.05.2021 (17:40)

Салютный дивизион ЗВО произведет праздничный артиллерийский салют в Москве в День Пограничника

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведет праздничный артиллерийский салют в День Пограничника.

Салют будет произведен на Поклонной горе и ВДНХ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 20 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

Ранее военнослужащие отработали слаженность и синхронность действий в ходе производства салюта, а также проверили устойчивость сигналов радиооборудования, которое обеспечит одновременные залпы.

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