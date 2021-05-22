22.05.2021 (17:20)
В танковой армии ЗВО завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации
В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
В течение месяца специалисты обслужили и подготовили к лету порядка 5 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы на военной технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.
В общей сложности практически на каждой единице техники предстояло выполнить более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.
С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур.