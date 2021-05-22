22.05.2021 (17:00)

Более 19 тысяч человек встретили железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Тюмени

Тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», который сегодня прибыл в Тюмень, на железнодорожном вокзале встретили более 19 тысяч жителей и гостей города.

Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале. В ней приняли участие военный комиссар региона полковник Александр Куличков, курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища, представители правительства области, ветераны, юнармейцы и жители города.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии. Посетители увидели образцы новейшей техники, которые располагались на трех открытых платформах состава – танк Т-90, бронеавтомобиль «Тайфун-К», гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ». В здании вокзала были размещены две экспозиции посвящённые Великой Отечественной войне и истории авиации.

Уральцы также смогли подробнее узнать о службе в армии - на вокзале для этого развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии. Кроме того, военнослужащие устроили вокально-танцевальный флешмоб в здании вокзала.

Следующую остановку тематический железнодорожный эшелон совершит в Омске 23 мая. Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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