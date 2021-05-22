22.05.2021 (16:20)

Два Всеармейских этапа конкурса АрМИ-2021 «Конный марафон» и «Военное ралли» стартовали в Республике Тыва

Торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов "Конный марафон" и "Военное ралли" Всеармейского этапа Армейских международных игр - 2021 состоялась на главной площади столицы Республики Тыва.

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, Центрального военного округа и представители администрации региона.

Всеармейские этапы конкурсов "Конный марафон" и "Военное ралли" пройдут на территории Республики Тыва с 24 по 30 мая. Участники соревнований вьючно-транспортных подразделений в ходе соревновательных дней пройдут дистанцию более 150 километров, преодолеют около 50 естественных и искусственных препятствий, а также выявят сильнейших в боевой подготовке. Участники "Военного ралли" преодолеют четыре этапа: первый этап – индивидуальная гонка, протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «Грузовые автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 6х6»; второй – выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи «Бронированных автомобилей»; третий – гонка с преследованием – 131 км и четвертый этап – командная гонка, в которой военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победитель, представившая участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».

Во Всеармейских конкурсах «Конный марафон» и «Военное ралли» будет задействовано свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники, около 100 военнослужащих, а также более 50 тувинских рысаков.

По итогам соревнований команды показавшие наилучшие результаты и занявшие первые места представят Российскую Федерацию на международных состязаниях.

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