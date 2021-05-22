22.05.2021 (16:00)

Железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибудет в Омск 23 мая

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны Российской Федерации «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетит Омск 23 мая. Эшелон прибудет на пассажирский вокзал в 10 часов по местному времени и будет открыт для посетителей до 14 часов.

Торжественная встреча эшелона пройдет на железнодорожном вокзале. В ней примут участие командующий омским ракетным объединением генерал-майор Владимир Квашин, военный комиссар Омской области полковник Юрий Мешавкин, военнослужащие ракетного объединения, железнодорожного соединения, ВДВ, авиационной коммендатуры, представители правительства области, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.

Вниманию гостей мероприятия будут представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Кроме того, на привокзальной площади будет развернута современных образцов военной техники, среди которых бронеавтомобили "Тайфун-К", "Тигр", военные квадроциклы и другое.

Также на вокзале Омска будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на котором каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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