22.05.2021 (15:40)

Участники «Суворовского натиска» преодолели около 20 препятствий в ходе спортивного этапа конкурса

Команды Всероссийского конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021 преодолели около 20 естественных и искусственных препятствий на пятикилометровой дистанции спортивного этапа состязаний.

Представители шести команд первого дивизиона соревновались в силе, скорости и выносливости, а также меткости при стрельбе из штатного оружия.

Стрелки, пулеметчики и гранатометчики Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ совершили пятикилометровый марш-бросок преодолевая элементы комплексной полосы препятствий. Конкурсная дистанция была разделена на три участка.

Первый и третий участки включали в себя почти два десятка препятствий: заборы и стены, высота которых достигала 5 метров, ров, глубиной 1,5 метра, наклонная лестница, БТР и огненная полоса.

Второй участок – забег по пересеченной местности протяженностью 3700 метров.

По итогам соревновательного дня лучшее время и меткость показала команда Центрального военного округа, второе место у курсантов Московского военного общевойскового командного училища, третье место заняла команда Дальневосточного военного общевойскового командного училища.

Участники Всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» распределены по двум дивизионам.

Первый дивизион представлен экипажами боевых машин пехоты БМП-2 Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Московского и Дальневосточного военных общевойсковых командных училищ. Во втором дивизионе соревнуются команды Западного, Южного военных округов и Дальневосточного военного общевойскового командного училища на боевых машинах пехоты БМП-3. Всего в конкурсе участвует девять команд, более 300 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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