22.05.2021 (15:20)

В Екатеринбургском СВУ состоялся последний звонок для 66 суворовцев

В Екатеринбургском суворовском военном училище для 66 юношей состоялся последний звонок. Торжественное мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и знамени училища.

С напутствием к выпускникам выступили начальник училища Юрий Затонацкий, главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай. Ткачёв, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман. Они пожелали ребятам хорошо сдать итоговые экзамены, поступить в вуз, который выбрали, и честно служить Родине.

Суворовцы проходили обучение в течение семи лет. По итогам более 90% выпускников изъявили желание на поступление в военные высшие учебные заведения МО РФ.

В ближайшее время воспитанники приступят к сдаче Единого государственного экзамена, а уже в июне состоится выпускной.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице