Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.05.2021 (15:20)

В Екатеринбургском СВУ состоялся последний звонок для 66 суворовцев

В Екатеринбургском суворовском военном училище для 66 юношей состоялся последний звонок. Торжественное мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и знамени училища.

С напутствием к выпускникам выступили начальник училища Юрий Затонацкий, главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай. Ткачёв, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман. Они пожелали ребятам хорошо сдать итоговые экзамены, поступить в вуз, который выбрали, и честно служить Родине.

Суворовцы проходили обучение в течение семи лет. По итогам более 90% выпускников изъявили желание на поступление в военные высшие учебные заведения МО РФ.

В ближайшее время воспитанники приступят к сдаче Единого государственного экзамена, а уже в июне состоится выпускной.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Челябинске около 14 тысяч жителей и гостей города встретили железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
Участники всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» прибыли в Ульяновск
В Уфе военнослужащие ЦВО участвовали в мероприятии, посвященном присвоению школе имени Героя России Анатолия Сафронова
Железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибудет в Тюмень 22 мая

Метки:
Суворовское училище , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false