22.05.2021 (15:00)
Подразделения антитеррора отбили нападение условных террористов в соединении дальней авиации
В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.
В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.
Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы холостые боеприпасы и дымовые шашки.
Комплексная тренировка прошла под руководством временно исполняющего обязанности командира авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина.
Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.