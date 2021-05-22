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22.05.2021 (15:00)

Подразделения антитеррора отбили нападение условных террористов в соединении дальней авиации

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы холостые боеприпасы и дымовые шашки.

Комплексная тренировка прошла под руководством временно исполняющего обязанности командира авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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