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22.05.2021 (14:30)

Котельная в Печенгском гарнизоне Северного флота будет капитально отремонтирована

Для бесперебойного обеспечения теплом, горячим водоснабжением и комфортной работы персонала филиала Военно-морского клинического госпиталя МО РФ, расположенного в поселке Печенга Мурманской области, где дислоцированы части отдельной мотострелковой бригады Северного флота, начался капитальный ремонт котельной с привлечением подрядной организации ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация».

В рамках ремонта запланированы работы по замене котла с дымососом и вентилятором, а также тепловой сети общей протяженность 1500 метров. Кроме этого будут проведены электромонтажные работы, а фасад котельной отделан современными облицовочными материалами.

Все необходимое оборудование уже поставлено на объект. В настоящее время ведутся работы по демонтажу кирпичной кладки котла. Уже демонтировано насосное оборудование и водоподогреватель. Также начаты работы по ремонту душевой комнаты. Там заменена входная дверь и выполнен демонтаж облицовочной плитки.

Капитальный ремонт котельной должен быть завершён до начала нового отопительного сезона.

Планомерная комплексная модернизация коммунальных объектов военной инфраструктуры Северного флота, в том числе Печенгского местного гарнизона, проводится филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) с 2017 года.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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