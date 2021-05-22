22.05.2021 (13:30)

Боевые пловцы Балтийского флота провели плановое тактическое учение в Финском заливе

В рамках планового учения был отработан эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания в Финском заливе. Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах «Юнармеец Балтики» и П-281 выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя "выброску" водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

На втором этапе учения экипажи патрульных катеров отработали стрельбы из штатного вооружения, крупнокалиберных 14,5 мм пулеметов и 7,62-мм пулеметов «Печенег» по надводным и береговым целям в районе острова Мощный.

Кроме того, в ходе учения, личный состав отряда по борьбе с ДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

В учении было задействовано около 30 военнослужащих, патрульные катера типа «Грачонок» и «Раптор», а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Справочно:

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице