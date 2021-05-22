22.05.2021 (14:00)

В соединении береговой обороны торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой

На территории соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), в Симферопольском районе Республики Крым, состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза санинструктору морской пехоты главному старшине Екатерине Дёминой.

Бюст установлен по инициативе командования Черноморского флота и авторов проекта «Аллея Российской Славы» для увековечения памяти о героизме воинов-черноморцев в период Великой Отечественной войны.

На открытии памятника присутствовали представители командования флота и армейского корпуса, ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства и госсовета Республики Крым, а также военнослужащие и школьные отряды военно-патриотического движения «Юнармия».

Участники церемонии в сопровождении роты почётного караула почтили память Героя Советского Союза минутой молчания и возложили цветы к подножью памятника.

Справочно: Екатерина Илларионовна Михайлова (Дёмина)) родилась 22 декабря 1925 года. Участница Великой Отечественной войны с 1941 года (документы, удостоверяющие её личность и возраст, остались в блокадном Ленинграде, прибавила к своему 15-летнему возрасту три года). По окончанию лечения после ранения в боях под Смоленском, проходила службу на санитарном судне «Красная Москва». В 1943 году была зачислена санитарным инструктором в батальон морской пехоты. С этим батальоном Михайлова с боями прошла через Кавказ, Азов, Крым, Приднестровье, Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию и закончила свой победный путь в столице Австрии - Вене. Вместе с бойцами батальона вступала в бой, отбивала контратаки врага, выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. Трижды была ранена и спасла большое количество солдатских жизней. К званию Героя Советского Союза представлялась дважды в августе и декабре 1944 года, но удостоена высокого звания была только в 1990 году в соответствие с указом Президента СССР.

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