22.05.2021 (13:00)

Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота вернулись в Севастополь после проведения учений

Гвардейский ракетный крейсер (гвркр) «Москва» и фрегат (фр) «Адмирал Григорович» вернулись в главную базу Черноморского флота – Севастополь после выполнения плановых корабельных боевых учений в морских полигонах Чёрного моря.

В ходе учений экипажи кораблей успешно отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, с выполнением фактических стрельб торпедным оружием и реактивными бомбометными установками.

Также во взаимодействии с экипажами самолётов Морской авиации флота моряки выполнили стрельбы из артиллерийских установок по воздушным мишеням, в ходе отражения авиаудара воздушного противника.

На завершающем этапе учений гвркр «Москва» и фр «Адмирал Григорович» отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

После пополнения запасов и отдыха, экипажи кораблей продолжат выполнение задач в соответствии с планом деятельности сил Черноморского флота.

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