22.05.2021 (12:30)

Сборная команда РВСН примет участие во Всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда»

Сборная команда специалистов РХБ защиты от Ракетных войск стратегического назначения примет участие во Всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда-2021».

Конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на заражённой территории, специальную обработку техники и экипировки.

Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета». Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической

и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

Кроме того, соревнования предусматривают выполнение нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику ведения современного боя, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.

Соревнования позволят определить лучший экипаж РХБ разведки в российской армии.

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