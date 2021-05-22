22.05.2021 (12:30)
Сборная команда РВСН примет участие во Всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда»
Сборная команда специалистов РХБ защиты от Ракетных войск стратегического назначения примет участие во Всеармейском этапе конкурса «Безопасная среда-2021».
Конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на заражённой территории, специальную обработку техники и экипировки.
Соревнования включают в себя три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета». Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической
и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.
Кроме того, соревнования предусматривают выполнение нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику ведения современного боя, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.
Соревнования позволят определить лучший экипаж РХБ разведки в российской армии.