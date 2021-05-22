22.05.2021 (12:00)

В Военной академии РВСН прошло первое пленарное заседание государственной аттестационной комиссии

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г.Балашиха) приступила к работе государственная аттестационная комиссия, возглавляемая заместителем командующего РВСН генерал-лейтенантом Андреем Бурбиным.

В этом году Военная академия РВСН выпускает более 200 офицеров с высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовкой. Более 26% выпускников претендуют на окончание академии с дипломом с отличием и медалью Министерства обороны Российской Федерации.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности выпускников, их готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, определенных заказчиками офицерских кадров.

Каждым выпускником была проделана огромная работа по выбору темы дипломного проектирования, ее анализу и написанию работы с конкретными предложениями по перспективным разработкам в интересах РВСН и других силовых структур.

Дипломные проекты прошли согласование и рецензирование представителями государственных оборонных предприятий.

В 2021 году в академии также завершают обучение в адъюнктуре 28 офицеров по 12-ти направленностям подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Все адъюнкты успешно освоили программу подготовки, в полном объеме выполнили индивидуальные учебные планы по соответствующим направленностям подготовки научно-педагогических кадров и допущены к государственной итоговой аттестации.

Для выполнения задачи Министра обороны Российской Федерации по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров академия располагает всем необходимым: высококвалифицированным научно-педагогическим составом и учебно-материальной базой, позволяющей в полном объеме выполнять все требования федеральных государственных образовательных стандартов и квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников.

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