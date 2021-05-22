22.05.2021 (11:30)

В Ульяновском гвардейском соединении воздушно-десантных войск завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью.

Состязания проходили в трех дисциплинах: плавание вольным стилем на 100, 200 и 300 метров, стрельба из штатного оружия и кросс.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие проплывали свою дистанцию в бассейне, участвовали в беге на 1, 2 и 3 километра. На стрельбище офицеры показывали свою меткость при стрельбе из штатного оружия, выполняя упражнения АК-1 и ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 по мишени с расстояния 25 метров.

В первый день троеборья спортсмены соревновались в стрельбе из автомата и пистолета. В каждой группе был предусмотрен свой соревновательный формат. Например, стрелки старше 40 лет имели право на 3 пробных выстрела и 10 зачетных, в то время как десантники до 30 лет делали 5 пробных и 30 зачетных. На каждый выстрел участнику соревнований выделялась одна минута.

Победители в каждой дисциплине определились в трех возрастных группах: до 30, до 40 и старше 40 лет.

В чемпионате приняли участие более 100 офицеров соединения. Участники, набравшие наиболее максимальный результат в общей сумме по всем дисциплинам были награждены кубками и дипломами победителей.



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