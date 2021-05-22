22.05.2021 (11:00)

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в Фестивале «Музейный пикник»

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в Фестивале «Музейный пикник», который состоялся в рамках мероприятий, посвященных празднованию 155-летия со дня основания города Уссурийск.

На центральной площади города Уссурийска гвардейцы-десантники организовали тематическую выставку вооружения и средств десантирования Воздушно-десантных войск.

Все желающие имели возможность ознакомиться с образцами, стоящими на вооружении в Воздушно-десантных войсках. Также жителям города были представлены средства десантирования и беспилотные летательные аппараты.

В ходе проведения выставки десантники показали парашютные системы Д-10, запасной парашют З-5 и парашютные системы специального назначения Арбалет-1. Беспилотные летательные аппараты были представлены образцами «Орлан-10» и «Элерон-3».

Также гостям выставки представлены образцы стрелкового вооружения: 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова, 12,7-мм армейская снайперская винтовка крупнокалиберная (АСВК), 9-мм винтовка снайперская специальная (ВСС), 7,62-мм ручной пулемет Калашникова (РПК) и другие образцы.



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