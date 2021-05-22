22.05.2021 (10:30)

В танковом полку армейского корпуса капитально отремонтирована казарма для личного состава

В городе Гусеве Калининградской области в отдельном танковом полку армейского корпуса флота специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России провели капитальный ремонт казармы на 250 мест. Здание является памятником архитектуры XIX века.

На здании казармы сохранены исторические фасады, а новые интерьеры оформлены в стиле лофт. Казарма оснащена всеми необходимыми системами: автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и эвакуации, охранной сигнализацией, телевидением, внутренней телефонией. В казарме имеются комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевыми, бытовками с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования.

В прошлом году военные строители отреставрировали штаб, столовую и старинную солдатскую казарму на 450 человек.

Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным, насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля. В зданиях заменены лестничные пролеты, кровля, оконные рамы и оригинальные радиаторы, смонтированы новые системы коммуникаций.

В ближайшее время капитально отремонтированная казарма будет сдана в эксплуатацию.

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