22.05.2021 (10:00)

Мотострелки ЮВО усовершенствовали учебно-материальную базу горного полигона Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии

Военнослужащие противотанковых подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии усовершенствовали учебно-материальную базу и подготовили объекты горного полигона Кобу-Баши к новому периоду обучения.

Горные мотострелки выполнили комплексный ремонт технического оборудования электрических подъёмников мишенной обстановки. Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войскового стрельбища, учебных мест и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов и т.д.

Всего военнослужащие ЮВО подготовили более 500 мишеней нового образца в виде фигуры танка и порядка 300 ростовых мишеней, обозначающих скопление пехоты условного противника. Мишенная обстановка на полигоне выставлена на расстоянии от 700 до 5 тыс. м.

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