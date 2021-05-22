22.05.2021 (09:40)

Выставка Русского географического общества отправится в Севастополь из Ростова-на-Дону

Выставка Русского географического общества завершает свою работу в Ростове-на-Дону. Посетить ее можно в заключительный день 22 мая в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) (Будённовский проспект, дом 34). Далее передвижная экспозиция будет представлена в Севастополе с 27 мая.

В течение девяти дней работы выставки Русского географического общества, развернутой в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону, с экспонатами ознакомились более 3 тыс. человек из числа военнослужащих Ростовского гарнизона ЮВО, юнармейцев, школьников, студентов учебных заведений Дона, а также ростовчан и гостей южной столицы.

Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций, артефакты, документы богатого архива РГО о вкладе представителей Общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).

Также в составе передвижной экспозиции представлен раздел «Хранившие семейное тепло», посвящённый жёнам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, воспоминания.

На юге России экспозиция также будет представлена в Новороссийске, Владикавказе и Каспийске. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия нашей страны.

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