22.05.2021 (09:20)

Выпускники учебного центра Минобороны России пополнили ряды военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии

Операторы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» пополнили ряды военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках комплектования соединения выпускниками учебных центров Минобороны России.

Прибывшие специалисты являются военнослужащими по призыву, прошедшими трехмесячную подготовку в Учебном центре войск противовоздушной обороны (ПВО) в Краснодарском крае.

На начальном этапе военной службы в соединении с новичками будут проведены комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Для оценки психологических и психофизиологических характеристик личный состав пройдет специальное анкетирование и тестирование.

Всех прибывших разместили в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха.

Всего в рамках комплектования подразделений военной базы до конца мая в соединение прибудут около 300 младших специалистов по 40 военно-учетным специальностям, в том числе механики-водители танков Т-72Б3, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», связисты и др.

Справочно:

ЗРК «Оса-АКМ» предназначен для прикрытия сил и средств сухопутных войск во всех видах боевых действий. Комплекс на трёхосном колесном шасси автомобиля БАЗ способен обнаруживать и опознавать воздушные цели условного противника на расстояниях более 40 км. Время на развёртывание машины в боевое состояние составляет менее 5 минут.

На вооружении ЗРК состоят зенитные управляемые ракеты, оснащенные радиокомандной системой наведения на цель, осколочной боевой частью, неконтактным взрывателем с радиусом срабатывания 5 м. При стрельбе по целям на высотах 50-100 м, ракета наводится на них сверху вниз, что снижает ошибки наведения и исключает преждевременное срабатывание радиовзрывателя по отраженному от земли сигналу.

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