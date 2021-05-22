22.05.2021 (08:40)

Войска ВВС и ПВО ЮВО отмечают 79-летие

В Ростове-на-Дону военнослужащие ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отмечают 79-летие со дня образования объединения. В честь праздника в соединениях и воинских частях состоялись торжественные построения и праздничные мероприятия.

Объединение ВВС и ПВО ЮВО стало достойным продолжателем военных традиций 4-й воздушной армии, сформированной в мае 1942 года. Четвертая армия ВВС и ПВО несет боевое дежурство по противовоздушной обороне всего юга России с запада от Крыма и на восток до границы с Казахстаном, от границы с Грузией на юге и далее на север вглубь территории страны. Доля современных образцов вооружения и военной техники в армии составляет 80%, а в ближайшие годы достигнет 100%.

«Хочу поблагодарить военнослужащих за добросовестный труд, высокий профессионализм, неизменную верность избранному делу! Пожелать всем, прежде всего успехов в совершенствовании боевой выучки, благополучия в семьях, крепкого здоровья и, конечно, чистого неба над головой!», – поздравил военных командующий 4-й Краснознаменной армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-майор Николай Гостев.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице