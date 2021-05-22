22.05.2021 (08:20)

Группа кораблей ВМФ России и ВМС Казахстана уничтожила воздушные цели в ходе совместного учения на Каспии

В рамках совместного военно-морского учения группа кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа и военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан успешно отработала задачи противовоздушной обороны в морских полигонах.

Экипажи кораблей двух стран поразили воздушные цели, имитирующие авиацию и крылатые ракеты противника. Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Кроме того, корабельной группой ВМФ России и ВМС Казахстана были выполнены задачи оказанию помощи условно аварийному кораблю, терпящему бедствие.

В состав корабельной группы, вышедшей в полигоны боевой подготовки с внешнего рейда порта Алатау, вошли пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли «Орал», и «Мангыстау». Со стороны ВМФ России принимают участие малый ракетный корабль проекта «Град Свияжск», базовый тральщик проекта «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик проекта «РТ-234», спасательное буксирное судно проекта «СБ-738», малое гидрографическое судно проекта «Анатолий Гужвин» и морской буксир проекта «МБ-58».

Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая с.г. в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.

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