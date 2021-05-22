22.05.2021 (08:08)
Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» совершил заход на Филиппины
Сегодня большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», выполняющий задачи дальнего похода в составе отряда кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прибыл с деловым заходом в филиппинский порт Манила.
В период стоянки в порту танкер пополнит запасы воды и топлива.
Ранее, в период с 15 по 19 мая БМТ «Борис Бутома» заходил в порт Камрань (Вьетнам).
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