22.05.2021 (07:05)
Крупная команда военнослужащих прибыла в общевойсковую армию ВВО в Приморье
В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, для дальнейшего прохождения военной службы железнодорожным транспортом прибыла крупная команда военнослужащих.
Младшие специалисты из окружных учебных центров пополнили ряды подразделений мотострелковых и инженерных соединений, полка РХБ защиты, батальона материально – технического обеспечения.
В общей сложности в течение весенней призывной компании в объединение ВВО в Приморье поступит несколько тысяч военнослужащих из разных регионов страны.
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