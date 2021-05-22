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22.05.2021 (07:05)

Крупная команда военнослужащих прибыла в общевойсковую армию ВВО в Приморье

В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, для дальнейшего прохождения военной службы железнодорожным транспортом прибыла крупная команда военнослужащих.

Младшие специалисты из окружных учебных центров пополнили ряды подразделений мотострелковых и инженерных соединений, полка РХБ защиты, батальона материально – технического обеспечения.

В общей сложности в течение весенней призывной компании в объединение ВВО в Приморье поступит несколько тысяч военнослужащих из разных регионов страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву
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