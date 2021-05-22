22.05.2021 (06:10)

Более 500 граждан на Сахалине с начала текущего года изъявили желание стать военнослужащими на военную службу

С начала 2021 года в пункт отбора на военную службу по контракту на Сахалине обратилось уже более 500 граждан желающих связать свою жизнь со службой в войсках Восточного военного округа.

В частности, на пункт отбора на военную службу по контракту города Южно-Сахалинска обращаются студенты, которые заканчивают учебные заведения среднего и высшего образования. У них есть конституционное право замены года военной службы по призыву на два года контрактной службы. Второй вариант, в отличие от первого, имеет ряд преимуществ.

Гражданин, поступающий на контракт, имеет право проходить службу воинской части своего региона.

В текущем году, специалистами пункта отбора на военную службу по контракту города Южно-Сахалинска, в адрес граждан прибывающих в запасе было направлено более 11,5 тыс. писем с информацией о порядке поступления на военную службу по контракту и преимуществах службы в островном регионе.

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