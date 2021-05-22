22.05.2021 (05:42)
Антитеррористическая тренировка проведена в Республике Бурятия с подразделениями специального назначения ВВО
В Сосновом Бору в Республике Бурятия, в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности с подразделением специального назначения Восточного военного округа (ВВО) проведено занятие по противодействию терроризму.
Спецназовцы отработали вопросы, связанные с поиском и обнаружением отряда условных террористов с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан-10», его преследованием в лесополосе.
По замыслу тренировки, группа условных террористов была обнаружена вблизи важного объекта Минобороны России. При помощи беспилотного летательного аппарата был определен маршрут движения группы, её численный состав и вооружение.
После чего штурмовая группа блокировала и уничтожила условного противника.