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22.05.2021 (05:09)

Кинологи Восточного военного округа из Бурятии выступают на всеармейском этапе конкурса «Верный друг»

Военнослужащие танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, принимают участие во всеармейском этапе конкурса «Верный друг». Данный конкурс входит в программу армейских международных игр «АрМИ-2021».

Военнослужащие-призеры окружных соревнований конкурса в период до конца мая текущего года будут бороться на трех этапах конкурса.

Кинологи должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата Калашникова на этапе «Меткий стрелок», в составе команды пробежать «Дог биатлон-эстафету», в ходе которой каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки по мишени из положения стоя с расстояния 30 метров.

Важно отметить, что кроме общекомандного зачета выступления будут оцениваться и по личным показателям отдельно для военнослужащих мужчин и женщин.

Напомним, что команда Восточного военного округа в прошлом году уверенно заняла первое место на всеармейском этапе данного конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Верный друг
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