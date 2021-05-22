22.05.2021 (04:45)

В воинских частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся День открытых дверей

На Сахалине и Курильских островах состоялись учебные военно-полевые сборы учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ Сахалинской области.

В течение нескольких дней старшеклассники под руководством опытных офицеров и сержантов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) изучали общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, основы тактической, медицинской и строевой подготовки, безопасности военной службы, правил обращения со стрелковым оружием и способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.

В ходе военно-полевых сборов ребята ощутили на себе условия службы и быта мотострелков, ознакомились с учебно-материальной базой, военной и специальной техникой стоящей на вооружении мотострелковых соединений армейского корпуса ВВО.

Кроме того, на войсковых стрельбищах армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах военнослужащие обучили будущих новобранцев стрельбе из автомата, метанию ручных осколочных гранат, маскировке.

Военно-полевые сборы допризывной молодежи позволяют в будущем, при поступлении новобранцев на военную службу, быстрее адаптироваться в воинских коллективах и получить профессиональные навыки по основным военно-учетным специальностям.

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