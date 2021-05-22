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22.05.2021 (04:17)

В воинских частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся День открытых дверей

В воинских частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа  состоялся День открытых дверей.

Мероприятия были организованы командованием воинских частей совместно с женсоветами и комитетами по социальным вопросам администраций городов, а также руководством военно-патриотических организаций и клубов.

Кроме того, в проведении культурных мероприятий приняли участие учащиеся средних школ, студенты учебных заведений и военнослужащие, уже проходящие военную службу в армии ВВС и ПВО.

Творческие ансамбли и музыкальные коллективы выступили перед  приглашёнными гостями с концертными программами.

Особый интерес вызвали  документальные фильмы об историческом пути воинских частей объединения, в которых призывникам предстоит проходить дальнейшую военную службу, а на экскурсиях в музеи новобранцы наглядно увидели экспозиции, представляющие собой собрания исторических документов, предметов, вооружения и военной техники разных военных лет.

Всем желающим была предоставлена возможность разобрать и собрать различные образцы стрелкового оружия, примерить общевойсковые защитные комплекты и ознакомиться с социально-бытовыми условиями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Восточный военный округ
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