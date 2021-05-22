22.05.2021 (03:55)

Легендарный танк Т-34 военнослужащие ВВО продемонстрировали ветерану - танкисту Ивану Тимофеевичу, доставив его в село Черёмушки Республики Бурятия

Военнослужащие ремонтного батальона и музыканты военного оркестра танкового соединения Восточного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника Голощапова Ивана Тимофеевича у его дома в селе Черёмушки Республики Бурятия, за 150 км от Улан-Удэ. Ветеран воевал на танке Т-34 в должности командира танка.

Командование общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, отправили приглашение ветерану для демонстрации восстановленного военными мастерами в 2019 году легендарного танка Т-34. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья Иван Тимофеевич не смог приехать на полигон и проехать на танке. Командованием округа было принято решение отправить танк Т-34 в село Черемушки Прибайкальского района, где проживает ветеран.

Трал с танком преодолел сложнейший горный перевал, Т-34разгрузился в 400 метрах от дома ветерана и под музыкальное сопровождение военного оркестра, который исполнил композицию «Священная война» неожиданно для Ивана Тимофеевича появился танк Т-34 с копией Знамени Победы и своим ходом подъехал к дому ветерана.

97-ми летний Иван Тимофеевич несмотря на свой возраст, с помощью военнослужащих и местного населения занял место командира танка и по его команде танк тронулся вперед.

По окончанию торжественного мероприятия оркестр исполнил известную композицию «День Победы», ветеран поделился своими подвигами, эмоциями после внезапного появления танка, поблагодарил всех участников за внимание, дал несколько советов долголетия, военнослужащие в свою очередь поздравили с Днем Победы, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали Ивану Тимофеевичу крепкого здоровья.

Справочно:

Голощапов Иван Тимофеевич, (09.12.1923 г.р.) участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежской области. Он принимал участие в боевых операциях в составе 2-ой Краснознаменной Гвардейской 26-ой танковой бригады Западного фронта. В боях под г. Ржев получил ранение. В составе 248–ой танковой бригады принимал участие в наступательных операциях в боях на границе с Белоруссией. С 1956 г. переведен офицером Баунтовского районного военкомата республики Бурятия. Голощапов Иван Тимофеевич награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями.

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