22.05.2021 (03:05)

Российские миротворцы передали компьютеры для класса информатики школы № 1 города Мартуни в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку персональных компьютеров для учеников средней школы №1 города Мартуни Нагорного Карабаха.

Миротворцы привезли новые моноблоки в компьютерный класс мартунинской школы и передали их директору школы и учащимся от лица Челябинской благотворительной организации «Мы едины». Компьютеры и оргтехнику школьникам передал начальник миротворческого Центра гуманитарного реагирования полковник Игорь Сиваков.

Ранее в школе города Мартуни было ограничено количество компьютеров для обучения детей информатике, которая входит в программу старших классов.

«Мы очень рады и этой помощи, и тому, что миротворцы здесь. Потому что они являются гарантом того, чтобы мы могли жить спокойно. Чтобы мы знали, что мы защищены. Эти акции помогают – они дают надежду на будущее и дети получают то, чего у нас нет, либо в недостаточном количестве», - сказала после мероприятия учительница школы № 1 г. Мартуни Эмма Бабаян.

В марте российским миротворческим контингентом в Нагорный Карабах было доставлено более 350 книг и учебников, собранных и переданных школьниками города Москвы и их родителями для учеников средней школы № 3 им. А.С. Грибоедова в городе Степанакерте.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице