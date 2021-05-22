22.05.2021 (03:30)

В 1 армии ПВО-ПРО прошли сборы руководящего состава

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошли сборы руководящего состава. В ходе мероприятия обсуждались направления развития зенитных ракетных и радиотехнических войск, войск противоракетной обороны, а также вооружений и техники, поступающей в войска.

Целью являлось совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц по вопросам подготовки подчиненных соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению в современных условиях с учетом результатов подготовки зимнего периода обучения.

Во время сбора так же были проведены занятия по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из штатного стрелкового вооружения, а также по физической подготовке.

Цели сбора были достигнуты в полном объеме.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице