22.05.2021 (00:38)

В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника

В Астрахани на базе Центра боевого применения истребительной авиации во взаимодействии с военным комиссариатом города Астрахань проведен День призывника с гражданами, подлежащими призыву весной 2021 года и учащимися школ города и области.

В мероприятии участвовали около 150 подростков. На нескольких учебных площадках молодым людям продемонстрированы условия жизни и быта военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; назначение, принцип действия, порядок разборки (сборки) автомата АК – 74, пулемета РПК-74, пистолета ПМ; рассказано о боевом снаряжении «Ратник» и средстве защиты ПМК-2.

Школьникам представлена автомобильная техника, обслуживающая самолеты, вертолеты и аэродром. На специальном тренажере показана погрузка автомобиля своим ходом в салон транспортного самолета. Ребята узнали много интересного об истребителе Миг-29, его вооружении и снаряжении летчика.

Также был организован показ агитационных видеороликов о военной службе по призыву и по контракту в Воздушно-космических силах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице