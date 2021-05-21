21.05.2021 (22:59)

На полигоне Лужский иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских артиллерийских Систем



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Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей.

В ходе розыгрыша тактического эпизода, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации действий артиллерийских подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса в обороне. В показе приняли участие расчеты 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» с автоматизированной системой управления огня, 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-С», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Хризантема». Артиллерийские подразделения, получив координаты целей от операторов средств артиллерийской разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов, обнаружили и уничтожили мишени имитирующие объекты условного противника.

Накануне в рамках мероприятия в Санкт-Петербурге был проведен брифинг, в ходе которого заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников проинформировал иностранных военных атташе о структуре Сухопутных войск и развитии системы подготовки военнослужащих. Руководство Михайловской артиллерийской академии ознакомило военных атташе со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям ракетных войск и артиллерии в академии.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств на различные мероприятия. В 2020 году иностранные военные дипломаты посетили более 20 мероприятий. Наиболее крупные из них Армейские международные игры – 2020, Военно-технический форум «АРМИЯ-2020», заключительный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

Мероприятие является плановым, и проводится с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.



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