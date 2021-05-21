21.05.2021 (22:31)

В Тюмени определили третьего финалиста Всероссийской Юнармейской Лиги КВН

Продолжаются игры Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. Вторую путевку в финал разыграли 21 мая в Тюмени. На сцену городского Дома Пионеров вышли сразу пять команд. Это была битва титанов, как называют ее организаторы.

«Команды опытные, за плечами у многих не одна игра. Например, «Ля Рошель» из Самарской области - победитель прошлогоднего сезона. А челябинская команда «Козырь» - финалист Всероссийской юнармейской Лиги КВН сезона 2020. Они с успехом прошли отборочные онлайн-игры. Но из-за пандемии коронавируса не смогли побороться за победу», - рассказал начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

«Так точно» из Омской области - тоже не новички Клуба веселых и находчивых. Они - участники первого Фестиваля юнармейской лиги, прошедшего в Центральном академическом театре Российской армии в 2019 году. Принимающая сторона повысила свои шансы на выход в финал и выставила сразу две сборные – «Тюменское время» и команду «ВДВ» - первая в прошлом с успехом выходила на сцену ЦАТРА.

В жюри — директор департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета, депутат областной Думы Дмитрий Новицкий, «Самый большой» ведущий России Иван Филиппов, солистка группы «Роднополисы» Екатерина Реутова, актриса команды КВН «Сборная Нефтегаза» Ирина Голубева, четвертьфиналист Высшей лиги, член оргкомитета Всероссийской Юнармейской Лиги Гар Дмитриев.

Тема встречи «60 лет в космосе», У претендентов на финал только две возможности проявить себя – в конкурсе «Приветствие» и «Домашнее задание».

«Каждый сезон юнармейского КВН, как новый уровень. Ступень за ступенью мы поднимаемся к своей мечте. И наша цель не только победа, а опыт, колоссальный опыт, который мы получаем здесь, взаимодействуя друг с другом. Вот и сейчас у нас была уникальная возможность поработать с редакторами и режиссерами профессиональных лиг, которые помогают командам готовиться к выступлениям. Вместе мы создали такой отменный материал, с ним можно сразу в Премьер-лигу… Не завидую, конечно жюри, которому придется выбирать….» - пояснила Таисия Жемкова из «Ля Рошель».

Имена первых двух финалистов уже известны. Это Команда «Прикол» из Москвы, которая обошла восьмерых соперников в окружной игре в Санкт-Петербурге и «По берегу» из Волгоградской области, победившая в онлайн - фестивале, прошедшем в декабре 2020 года. По итогам встречи в Тюмени к ним присоединился «Козырь» из Челябинской области. Осталось дождаться победителей окружных игр в Казани, Хабаровске и Ставрополе, чтобы понять расклад сил в финале Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. Она по традиции пройдет осенью в Москве.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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