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21.05.2021 (22:15)

Механики-водители ПГРК «Ярс» прибыли воинским эшелоном в Алтайский край

Воинский эшелон доставил специалистов РВСН в соединения и воинские части по всей России от Астраханской области до Алтайского края.

Маршрут состава пролегал через города и станции Саратовской, Нижегородской, Кировской Свердловской и Новосибирской областей, и позволил доставить специалистов в соединения и воинские части РВСН от Астраханской области до Алтайского края.

Трехразовое питание молодого пополнения на всем пути следования через вагон-ресторан. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты.

Военнослужащие обеспечены всем необходимым вещевым имуществом для прохождения службы.      

Кроме того, они обеспечены медицинскими масками, антисептиками и всем необходимым имуществом  на весь путь следования эшелона.

Несколько сотен специалистов, получивших удостоверения механиков-водителей многоосных тягачей и специальных автомобилей продолжат дальнейшую службу в воинских частях и подразделениях Барнаульского ракетного соединения.

По прибытии эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. При отправке военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками).

Всего в соединения и воинские части РВСН двумя специализированными составами отправились около 2 тыс. выпускников учебных центров из Псковской и Астраханской областей.

Ранее один из воинских эшелонов прибыл в Новосибирск с младшими военными специалистами связи и инженерного профиля, завершивших обучение в учебных центрах РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная служба по призыву
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