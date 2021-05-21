21.05.2021 (21:05)

В Москве состоялись торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со Дня образования 14 Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

В Москве состоялись торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со Дня образования 14 Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В мероприятиях принял участие временно исполняющий должность начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин который поздравил военнослужащих и гражданский персонал Главного центра связи Генерального штаба ВС РФ с знаменательной датой и отметил весомый вклад личного состава в выполнение Вооруженными Силами РФ задач по укреплению обороноспособности страны.

В свою очередь, начальник 14 Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Сергей Бобров выразил уверенность в том, что личный состав Главного центра связи с достоинством выполнит все поставленные перед ним задачи и поблагодарил всех военнослужащих и гражданский персонал за самоотверженный труд и высокий профессионализм при исполнении должностных обязанностей. Также он отметил неоценимый вклад ветеранов Узла связи Генерального штаба, которые передавали и продолжают передавать нам свой бесценный опыт и знания.

В рамках торжественного мероприятия, силами коллектива художественной самодеятельности Главного центра связи Генерального штаба, был организован и проведен праздничный концерт. Звучала живая, всем нам знакомая музыка, читались стихи собственного сочинения, демонстрировались хореографические таланты артистов, а в завершении выступил вокально-инструментальный ансамбль, также подаривший зрителям массу положительных эмоций.

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