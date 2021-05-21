21.05.2021 (20:50)

Командующий войсками ЗВО наградил победителей конкурса специалистов управления войсками «Центр управления – 2021»

Сегодня в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Санкт-Петербург) состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Центр управления-2021».

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв наградил победителей в номинации «Лучший начальник дежурной смены». За первое место кубком и дипломом награждён начальник смены регионального центра управления Западного военного округа полковник Сергей Кулик, за второе и третье место дипломами награждены начальник смены Центрального командного пункта Ракетных войск стратегического назначения полковник Андрей Елтышев и оперативный дежурный территориального центра управления 15 армии Воздушно-космических сил майор Евгений Поздеев.

Конкурс «Центр управления» проводился в седьмой раз, в финале конкурса приняли участие свыше 100 офицеров.

Также в ходе мероприятия специалисты Военной академии связи продемонстрировали командующему войсками ЗВО интерактивные системы обучения. Одна из них - программа глубокого динамического моделирования. Программа позволяет обучаемым одновременно работать с текстами и объектами, а также запускать различные процессы.



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