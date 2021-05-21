21.05.2021 (20:17)

В Центральном Доме Российской Армии состоялся очередной концерт из творческого цикла «Талантливая молодёжь

В Центральном Доме Российской Армии с успехом состоялся очередной концерт из творческого цикла «Талантливая молодёжь». Цель проекта – это предоставление сценической практики талантливым мальчишкам и девчонкам со всей России. Среди них есть, как начинающие молодые артисты, так и уже известные юные дарования, в частности, участники телешоу «Голос. Дети» - Ранель Богданов, Александр и Сергей Филины, Алина и Элиш Сансызбай и многие другие.

Нынешний концерт прошел под названием «На майской праздничной волне». Май – месяц праздников. День мира и труда, День Победы, последний звонок в школах. Кроме этого, май – это предвестник лета, первые по-настоящему теплые дни, которые дарят праздничное настроение людям.

Ведущие концерта «На майской праздничной волне» — это уже вполне состоявшиеся звезды сцены и телевидения. Захар Антейкер - исполнитель одной из главных ролей в шоу-мюзикле «Счастье» в Кремле, лауреат и обладатель Гран-при международных, всероссийских и городских конкурсов в номинации «Художественное слово». Тоня Володина - победительница второго сезона «Битвы талантов» на Муз-ТВ, ведущая телеканала Musicboxgold, обладательница 2-х номинаций «Прорыв года» и «Ведущая года» премии «Девичник TEENS- 2019», ведущая Детской Новой волны.

Яркую программу продемонстрировали воспитанники Тверского Суворовского военного училища Минобороны России – ансамбль «Молодая Гвардия», который является многократным лауреатом различных фестивалей и конкурсов.

Своим творчеством порадовали участники проекта «Голос. Дети – 8» Алиса Трифонова, Ева Темнюк и Кирилл Томилин.

Большим успехом у зрителей по традиции пользуется хореографический ансамбль «Веселуха», который был создан еще в далёком 1985 году. Этому коллективу аплодировали зрители Венгрии, Чехии, Китая, Португалии, Испании, Словении. Они зажигательно выступали на «Артек - арене», блистали на сцене Кремлевского дворца съездов и в зале Крокус Сити Холла. «Веселуха» является многократным победителем международных и всероссийских конкурсов.

Также в мероприятии приняли участие: солист оркестра С.О. Дунаевского Родион Межевич, актриса театра и кино, репортёр TeenagerNews, певица Алина Шемонаева и образцовый танцевальный коллектив «Миллениум».

Закончился концерт песней «Два типа людей», которую исполнили все участники мероприятия.

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