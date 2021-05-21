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21.05.2021 (19:05)

В Нижегородской области проходит Межвузовская военно-инженерная универсиада

На базе 210-го межвидового регионального учебного центра (по подготовке младших специалистов инженерных войск) (г. Кстово, Нижегородская обл.) проводится Межвузовская военно-инженерная универсиада.

В Универсиаде принимают участие студенты, проходящие обучение по военно-учетным специальностям инженерных войск, военных учебных центров при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования. Всего задействовано 10 команд.

В финальной части состязания участники проведут военно-инженерную эстафету. Она включает в себя последовательное прохождение шести этапов. На первом этапе команды преодолеют элементы инженерно-штурмовой полосы: спуск по канату с макета вертолета, гибкий мост, канатная стенка, макет двухэтажного здания, метание кошки. Затем студентов ждет смешанное противотанковое противопехотное минное поле. На третьем этапе на специальной надувной лодке участники преодолевают водную преграду. На следующей точке команды производят установку секции габионов насыпного типа, проволочного заграждения и минного поля.

Потом студенты выполняют мероприятия по обеспечению отхода: форсируют водную преграду, преодолевают макет двухэтажного здания и гибкий мост. На заключительном этапе участники заряжают противотанковыми минами гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, развертывают электростанцию АБ-480 и маскируют укрытие с помощью маскировочных сетей.

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Метки:
Инженерные войска
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