21.05.2021 (18:20)

В Москве военные инженеры развернули военно-историческую экспозицию «Памяти Карбышева достойны!»

На территории Музея Победы в Москве военные инженеры ВС РФ совместно с Межрегиональным детским военно-патриотическим общественным движением «Юные карбышевцы» и музеем столичной школы № 354 им. Д.М. Карбышева развернули военно-историческую экспозицию «Памяти Карбышева достойны!».

Экспозиция включает в себя четыре тематических блока. В первом блоке под названием «Панцирная пехота – легенда Великой Отечественной» представлен ряд экспонатов, посвященный знаменитым штурмовым инженерно-саперным бригадам времен Великой Отечественной войны, во многом обеспечившим стремительное освобождение советскими войсками оккупированных гитлеровцами городов СССР, Европы и Азии в 1943-1945 гг. На выставке представлены элементы снаряжения, амуниции и вооружения саперов-штурмовиков. В числе экспонатов – знаменитые стальные нагрудники СН-42, оригинальное снаряжение фронтовых саперов и даже фрагменты укрепленных ДОТов считавшейся неприступной Линии Маннергейма.

Во втором блоке – «Многогранный Карбышев» – посетителям представляется ряд уникальных, ранее не демонстрировавшихся широкой публике документов периода 1920-1930-х гг. из архива Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева, в том числе его записи, пометки, связанные с его деятельностью по развитию инженерных войск СССР. Экспонаты раскрывают личность великого героя войны с другой стороны – как талантливейшего военного ученого, заложившего фундамент отечественных инженерных войск, известных сегодня во всем мире благодаря профессионализму и многим выполненным задачам, не имеющим мировых аналогов и даже занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.

Посетителей выставки ознакомят с циклом картин «Инженерные войска глазами художников», написанных в набирающем мировую популярность жанре – кофеграфии, от одного из признанных мировых лидеров направления Юлии Латте. Картины посвящены новейшей истории инженерных войск России, в частности – военной операции в Сирийской Арабской Республике. Фотовыставка «Инженерная доблесть Афгана» от ведущего фотографа инженерных войск Аины Иевлевой, раскрывающая в творческой манере личность героев легендарного 45-го «Чарикарского» инженерно-саперного полка, без которого в Афганистане не обходилась ни одна крупная войсковая операция.

В блоке «История детскими руками» – ряд уникальных экспонатов из музея школы № 354: весы и нож советских военнопленных –узников фашистского концлагеря. Предметы были переданы С.В. Собольковым – соратником Дмитрия Михайловича Карбышева в «лагере смерти» Маутхаузене. В экспозиции также представлен мемориальный комплекс Федора Павловича Харчевина – Героя Советского Союза, генерал-майора инженерных войск: награды, удостоверения и мандаты участника съездов 1918-1935 гг., личные вещи. Харчевин – изобретатель подводного моста, который позволил успешно и без потерь осуществить в 1943 г. форсирование Днепра.

В открытии экспозиции приняли участие директор Музея Победы А.Я. Школьник; генерал-майор Ю.А. Дьяков, председатель Совета старейшего в стране детского движения при войсках – «Юные карбышевцы», образованного в 1960-гг. сослуживцами, соратниками и учениками Д.М. Карбышева; полковник Г.К.Лошкарев – один из двух ныне здравствующих полных кавалеров ордена «За службы Родине в Вооруженных Силах СССР» (всего 16 чел.); Юлия Латте, основоположник нового мирового направления в живописи – кофеграфии и другие. В качестве экскурсоводов выступают юные активисты музея школы № 354. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлено уникальным православным хором инженерных войск России «За Веру и Отечество».

Выставка продлится до 30 июня 2021 г.

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