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21.05.2021 (19:30)

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный всеармейский конкурс «Центр управления–2021»

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого завершился ежегодный всеармейский конкурс профессионального мастерства по определению лучших специалистов в области управления войсками (силами) и лучших расчетов дежурных смен центров (пунктов) управления «Центр управления–2021».

В церемонии закрытия состязаний принял участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и начальник Военной академии связи генерал-лейтенант Сергей Костырев.

Победителей в режиме видео-конференц-связи поздравил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Конкурс стал доброй традицией и с каждым годом, развиваясь и вовлекая новых участников, он дает отличную возможность лучшим специалистам продемонстрировать свои знания и умения», — отметил начальник НЦУО.

Конкурс «Центр управления» прошел уже в седьмой раз. Его основная цель — стимулирование заинтересованности офицеров в повышении уровня профессиональной подготовки и в углублении своих военно-теоретических знаний, совершенствовании аналитических способностей, практических навыков выполнения специальных задач по обеспечению управления войсками в мирное и военное время, в любых условиях обстановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска связи
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