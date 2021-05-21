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21.05.2021 (19:00)

В Челябинске около 14 тысяч жителей и гостей города встретили железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», который сегодня прибыл в Челябинск, на железнодорожном вокзале встретили около 14 тысяч жителей и гостей города.

В торжественной встрече эшелона приняли участие заместитель начальника Челябинского гарнизона гвардии полковник Василий Пономарев, заместитель командира смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Александр Шкребтий, курсанты Челябинского высшего военного авиационного командного училища штурманов, воспитанники Школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой, участники военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, ветераны, юнармейцы, кадеты, представители правительства области, Челябинской епархии и жители города.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии. Посетители увидели образцы новейшей техники, которые располагались на трех открытых платформах состава – танк Т-90, бронеавтомобиль «Тайфун-К», гаубицу «Коалиция-СВ». В здании вокзала были размещены две экспозиции посвящённые Великой Отечественной войне и истории авиации. Уральцы также смогли подробнее узнать о службе в армии - на вокзале для этого развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии. Кроме того, военнослужащие устроили вокально-танцевальный флешмоб в здании вокзала.

Следующую остановку тематический железнодорожный эшелон совершит в Тюмени 22 мая. Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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