21.05.2021 (18:50)
Участники всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» прибыли в Ульяновск
Участники всеармейского этапа конкурса военных связистов «Уверенный прием» прибыли в межвидовой учебный центр подготовки специалистов войск связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Ульяновске.
До начала состязаний (24 мая) связистам будет предоставлена возможность ознакомиться с военной техникой, на которой им предстоит бороться за право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации в Белоруссии на международном этапе конкурса. Также для военнослужащих будет организована экскурсия по Ульяновску с посещением музеев В.И. Ленина и Ульяновского завода гражданской авиации.
Конкурсантам предстоит соревноваться в основных испытаниях: «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Работа по установлению видеосвязи с географически удаленными объектами».
Команды военнослужащих, принимающие участие во всеармейском этапе «Уверенного приема-2021», укомплектованы победителями окружных отборочных состязаний – лучшим специалистами войск связи Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов, а также учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
Ранее всеармейский этап конкурса проходил в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.