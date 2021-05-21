21.05.2021 (18:50)

Участники всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» прибыли в Ульяновск

Участники всеармейского этапа конкурса военных связистов «Уверенный прием» прибыли в межвидовой учебный центр подготовки специалистов войск связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Ульяновске.

До начала состязаний (24 мая) связистам будет предоставлена возможность ознакомиться с военной техникой, на которой им предстоит бороться за право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации в Белоруссии на международном этапе конкурса. Также для военнослужащих будет организована экскурсия по Ульяновску с посещением музеев В.И. Ленина и Ульяновского завода гражданской авиации.

Конкурсантам предстоит соревноваться в основных испытаниях: «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Работа по установлению видеосвязи с географически удаленными объектами».

Команды военнослужащих, принимающие участие во всеармейском этапе «Уверенного приема-2021», укомплектованы победителями окружных отборочных состязаний – лучшим специалистами войск связи Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов, а также учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее всеармейский этап конкурса проходил в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

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